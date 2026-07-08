08/07/2026 09:05

【中東戰火】伊朗戰火第131日，哈梅內伊國葬進入尾聲，美軍空襲海峽並撤銷石油豁免

《經濟通通訊社8日專訊》周三（8日）是伊朗戰火爆發第131日，德黑蘭為已故精神領袖哈梅內伊舉行的國葬進入尾聲，他和四名家人的遺體將於周四（9日）安葬故鄉馬什哈德聖城。



不過，美國總統特朗普此時下令對伊朗發動新一波空襲。美國中央司令部在X平台聲明稱，此輪行動旨在報復伊朗此前對三艘商船的打擊。美軍具體打擊目標及傷亡情況尚不清楚，但伊朗邁赫爾通訊社表示，霍爾木茲海峽附近傳出爆炸聲。



在美軍發動攻擊數小時前，美國財政部宣布禁止在7月7日之後，進行新的伊朗石油銷售。這一決定推動油價大漲。由於市場擔心能源價格上漲可能促使聯儲局加息，黃金價格下跌。



*美伊互指對方破壞臨時停火協議*



美國和伊朗均指責對方違反停火協議。美國指責伊朗在過去一天內連續襲擊霍爾木茲海峽商船，次數為協議生效以來最多。伊朗則表示，美軍空襲及美國撤銷石油銷售制裁豁免均違反雙方協議。



分析指，美國這一系列舉措對兩國6月17日簽署的臨時協議構成最嚴重的威脅，也可能破壞雙方力爭在60天內達成永久和平協議的談判。(rc)