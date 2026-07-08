08/07/2026 09:06

【特朗普當政】美國5月貿易逆差急擴至776億美元，創逾一年高

《經濟通通訊社8日專訊》美國商務部公布最新數據，受出口疲弱及進口急增雙重夾擊，美國5月商品及服務貿易逆差按月大幅擴大42.2%至776億美元，創下自2025年3月以來的最高水平。



期內，美國進口額按月上升3.3%至3953億美元。此外，受惠於人工智能投資熱潮，國內數據中心建設如火如荼，帶動半導體及電腦設備等資本財進口需求持續強勁，相關類別進口量與去年同期相比急增近42%。另一方面，美國5月出口額按月下跌3.2%至3177億美元，主要受非貨幣黃金出口下滑所拖累。



單計商品貿易，美國5月商品貿易逆差高達1058億美元，遠超市場預期的850億美元。(rc)