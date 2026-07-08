08/07/2026 09:07

【ＡＩ】微軟自研AI模型，逐步取代OpenAI及Anthropic

《經濟通通訊社8日專訊》微軟正加快將自研AI技術整合至核心應用，其中Excel與Outlook等辦公室軟件，已開始運用MAI模型處理每周數萬次的AI請求。



在開發者工具方面，名為「Project Polaris」的自研編程模型即將於八月前，在GitHub Copilot中全面取代OpenAI的GPT-4 Turbo。此外，升級版的語音轉寫模型MAI-Transcribe-1.5，亦將於未來數月內引入Teams等企業協作平台。



微軟最新推出的推理模型MAI-Thinking-1主打高效率與低詞元成本，其編程能力在業界評測中足以媲美Anthropic的Claude Opus 4.6等主流中階模型。這項底層技術部署有助微軟在維持AI算力質素的前提下，顯著壓低持續攀升的推理成本。(rc)