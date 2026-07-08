08/07/2026 09:07

【ＡＩ】Meta推全新AI圖像模型「Muse Image」

《經濟通通訊社8日專訊》Meta推出全新圖像生成式人工智能模型「Muse Image」，並同步整合至旗下Instagram及WhatsApp等社交平台。



這款名為Muse Image的新模型，是Meta一年前斥資數十億美元重組AI實驗室，並委任Alexandr Wang為首席AI總監後，首度發布的同類重磅產品。Meta在官方網誌中指出，Muse Image已正式登陸Meta AI聊天機械人。用戶除可透過文字提示生成圖像外，亦可以要求AI修改現有圖片，而該功能預期將很快向廣告商開放，以協助製作行銷素材。



為進一步提升平台的互動與個性化體驗，用戶可根據好友或創作者公開的Instagram帖文，生成包含其形象的AI圖片。針對用戶的私隱考量，Meta強調，若用戶不希望其個人內容被AI「再利用或改編」，可隨時於設定選單中選擇關閉該功能。(rc)