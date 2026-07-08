08/07/2026 09:22

【外圍經濟】紐約聯邦儲備銀行行長：通脹不確定性令前瞻指引受限

《經濟通通訊社8日專訊》紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯表示，美國經濟在人工智能強勁投資的帶動下，預計將維持穩定增長，而勞動力市場亦展現出韌性。



儘管能源價格的最新走勢為通脹降溫帶來正面信號，但鑑於目前通脹水平依然偏高，聯儲局的貨幣政策走向將嚴格取決於數據，現階段不宜提供明確的前瞻指引。



威廉姆斯指，美國經濟增長依然保持穩定，預計今年經濟增速將維持在2%至2.25%的水平。他強調，人工智能領域的強勁投資是支撐當前美國經濟擴張的關鍵動力，有效抵消其他領域的需求疲弱。同時，就業市場持續顯示出穩定性與韌性，且中期的通脹預期亦保持良好錨定。



針對通脹議題，威廉姆斯認為近期能源價格的回落是一個好消息，預計這將進一步為整體通脹降溫。儘管如此，他警告目前的通脹水平仍然偏高，預測今年美國通脹率將徘徊在3%左右。



他指出，目前的物價壓力主要反映了進口關稅政策、地緣政治衝突，以及市場對AI相關科技產品的強勁需求。(rc)