08/07/2026 08:46

【企業盈喜】南華期貨(02691)料中期淨利潤最多逾4億人幣，按年升75%

《經濟通通訊社8日專訊》南華期貨股份(02691)(滬:603093)公布，預期截至6月30日止中期歸屬於母公司所有者的淨利潤3.75億至4.05億元（人民幣．下同），增加62.16%至75.13%。



該集團指，預計中期歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤3.77億至4.07億元，增加62.65%至75.59%。預計每股收益53至58分，增加39.47%至52.63%。



該集團指，期內地緣衝突、海外利率預期反覆、大宗商品供需分化等因素，推動國內外市場波動率的抬升，集團圍繞境外金融服務、期貨經紀、風險管理及財富管理四項業務，結合行業國際化、機構化、產業化發展趨勢，以綜合金融服務能力構建自身競爭優勢，增強客戶黏性，整體盈利水平得到提升。其中，境外金融服務業務對整體貢獻顯著，自有清算體系布局優勢持續凸顯，交易清算效率、資金安全性，持續吸引產業和機構客戶，帶來業務增量。目前已取得19個全球主流交易所的交易會員資格和15個清算資質。(wh)