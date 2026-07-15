08/07/2026 08:48

【企業盈喜】上海復旦(01385)料中期盈利最多10億人幣，按年增逾4.1倍

《經濟通通訊社8日專訊》上海復旦(01385)(滬:688385)公布，預期截至6月30日止中期歸屬於母公司所有者的淨利潤約8億至10億元（人民幣．下同），增加約3.1至4.16倍，歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤約3.5億至4.5億元，將增加約91.98%至1.46倍，並預計營業收入約22億至24億元，增加約19.64%至30.52%。



該集團指，預期收入及淨利潤增加主因行業景氣度回升及下游客戶需求增長影響，其集成電路設計各產品線的收入與毛利均增長、持續推進技術創新和產品迭代，FPGA系列產品、NFC射頻、RFID產品、車規級MCU產品及多種解決方案不斷推出並形成貢獻，帶動營業收入增長，以及通過戰略配售持有的盛合晶微半導體股份確認公允價值變動收益，提升淨利潤約4.7億元。



該集團將於8月公布業績。(wh)