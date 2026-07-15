08/07/2026 08:40

【企業盈喜】廣合科技(01989)料中期盈利最多按年增逾95%

《經濟通通訊社8日專訊》廣合科技(01989)(深:001389)公布，預期截至6月30日止中期盈利9.1億至9.6億元（人民幣．下同），增長85.12%至95.29%，每股盈利2.15至2.27元。扣除非經常性損益後的盈利8.9億至9.4億元，增長86.37%至96.84%。



該集團指，盈利增長因期內把握算力硬件需求激增帶來的市場機遇，以技術創新驅動產品結構優化，通過數字化推動提產增效，經營業績穩步提升。與此同時，海外工廠Delton Technology (Thailand) Co., Ltd. （泰國廣合）伴隨著重點客戶認證和產品導入，以及泰國廣合一期產能利用率持續提升，成為推動算力產品銷售增長的第二引擎，盈利能力顯著提升。(wh)