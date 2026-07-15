08/07/2026 08:49

【企業盈喜】人瑞人才(06919)料中期溢利最多6710萬人幣升63%，收入升最多26%

《經濟通通訊社8日專訊》人瑞人才(06919)公布，預期截至6月30日止中期公司權益持有人應佔溢利5710萬至6710萬元（人民幣．下同），升39%至63.4%，期內溢利5810萬至6810萬元，升78.5%至1.09倍，收入28.8億至32.8億元，升10.6%至25.9%。



該集團指，按非香港財務報告準則計量，公司權益持有人應佔經調整溢利6360萬至7360萬元，升28.5%至48.7%。該集團指，收入預計增長主因數字技術與雲服務業務持續增長，及拓展硬件研發、測試工程師等崗位靈活用工業務，該類新增技術崗位靈活用工員工規模擴張，亦為數字技術與雲服務業務增添新增長點。



該集團指，預期溢利及公司權益持有人應佔溢利均增長主要受惠於數字技術與雲服務業務收入增長帶來毛利增長，獲得政府補助令其他收入有所增加。



該集團預期於8月底前公布業績。(wh)