09/07/2026 16:45

《外圍焦點》美國公布成屋銷售及申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社9日專訊》受中東地緣政治局勢急劇惡化及美聯儲局貨幣政策前景不明朗雙重夾擊，美股三大指數昨日普遍承壓走低。道指收市跌576.76點或1.09%，報52348.39點；標指跌21.14點或0.28%，報7482.71點；納指則倒升51.96點或0.2%，報25870.65點。港股方面，恒生指數收市報24030，跌169點或0.7%，成交3772億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，歐元區財長會議舉行，歐洲央行總裁拉加德及執委奇波洛內出席；同一時間，美國紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加「市場流動性與市場運作的未來」研討會。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料維持於181.4萬；首次申請失業救濟金人數料由21.5萬升至21.7萬。10:00pm，美國公布6月成屋銷售，料由417萬升至420萬，月率升幅料由3.2%收窄至1%。(wa)