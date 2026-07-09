24,030.18
-169.28
(-0.70%)
4,036.59
+65.71
(+1.655%)
4,876.31
+120.78
(+2.540%)
15,398.73
+459.00
(+3.072%)
62,708.9400
+418.9300
(0.673%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
09/07/2026 18:05
美匯指數報100.972，關注美國最新初請失業金人數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.972
|100.991
|-0.019
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:25報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.39/43
|162.37/41
|162.59/63
|歐元/美元
|1.1429/33
|1.1425/29
|1.1415/19
|英鎊/美元
|1.3413/17
|1.3410/14
|1.3385/89
|美元/瑞郎
|0.8067/71
|0.8068/72
|0.8082/86
|美元/加元
|1.4176/80
|1.4186/90
|1.4171/75
|澳元/美元
|0.6936/40
|0.6933/37
|0.6926/93
|紐元/美元
|0.5734/38
|0.5734/38
|0.5696/57
|美元/人民幣
|6.7961/65
|6.7945/49
|6.8035/39
|美元/港元
|7.8364/68
|7.8382/86
|7.8391/95
*上述報價只供參考用