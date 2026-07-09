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09/07/2026 09:07
歐元兌美元報1.1426，歐央行管委內格爾指中東局勢未穩不排除再加息可能
美匯指數
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|美元/日圓
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|歐元/美元
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|英鎊/美元
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|美元/人民幣
|6.8021/25
|6.8029/33
|6.8035/39
|美元/港元
|7.8388/92
|7.8383/87
|7.8391/95
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