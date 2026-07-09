09/07/2026 08:02

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 特朗普宣布臨時停火結束，油價漲逾5%

▷ 道指跌576.76點，標指及納指波動收市

▷ 聯儲局維持利率3.5%-3.75%，通脹擔憂加劇 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》美伊持續第二日交火，美國總統特朗普表示臨時停火已結束，引發市場對戰爭可能全面重燃的擔憂，油價再飆逾5%，美股三大指數承壓。道指周三（8日）收市跌576.76點，或1.09%，報52348.39點；標指跌21.14點，或0.28%，報7482.71點；納指盤中一度跌逾1%，尾市收復失地，最終倒升51.96點，或0.2%，報25870.65點。特朗普表示，美國可能再次對伊朗發動打擊，並可能恢復對伊朗港口的封鎖。受美伊戰局隨時失控的恐慌情緒驅動，能源板塊逆市上揚，紐約期油升4.4%，報每桶73.56美元；布蘭特期油亦升5.7%，報每桶78.43美元。此外，聯儲局公布新任主席沃什履新後的首次聯邦公開市場委員會會議紀要。雖然官員們於6月一致同意將聯邦基金利率目標區間，維持在3.5%至3.75%不變，但內部對於通脹反彈的擔憂正在加劇。能源巨頭如康菲石油(US.COP)及雪佛龍(US.CVX)等股價均受惠於油價急升而造好，分別升2.1%及1.1%。大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)跌0.8%，特斯拉(US.TSLA)跌2.2%，英偉達(US.NVDA)升3.7%，Meta(US.META)跌2%，蘋果(US.AAPL)升0.9%，微軟(US.MSFT)跌1.4%，谷歌(US.GOOG)跌1.4%，亞馬遜(US.AMZN)跌約1%。受累於原油價格急升及通脹憂慮重燃，國際金價持續承壓。紐約期金顯著下挫1.3%，報每盎司4102美元，現貨金亦同步下跌0.4%，報每盎司4089美元。*資金大舉流入美元資產*受美伊戰局惡化的刺激，避險資金大舉流入美元資產，美匯指數一度攀升至101.27水平，創下本周以來的新高。美元兌日圓繼續於高位反覆震盪，盤中匯率一度升至162.7水平，其後略為回吐並維持在162.4附近交投，升約0.2%。歐元兌美元匯率日內微升0.1%，報1.1428。(jf)