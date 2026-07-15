09/07/2026 08:16

【企業盈喜】英矽智能(03696)料上半年扭虧賺最多3億元，收入升逾2.7倍

《經濟通通訊社9日專訊》英矽智能(03696)發正面盈利預警，預期截至2026年6月底止上半年收入約1.025億至1.065億美元（折合約8億至8.3億港元），按年增長約272.7%至287.3%；淨利潤約3350萬至3950萬美元（折合約2.6億至3億港元），而去年同期則錄得淨虧損1920萬美元（折合約1.5億港元）。



期內，經調整非國際財務報告準則淨利潤預計約4550萬至5150萬美元，去年同期則錄得經調整淨虧損1540萬美元。



集團表示，期內收入及利潤扭虧為盈，主要是由於集團持續推動收入增長，其中來自對外授權、共同開發及研究合作協議之收入較去年同期大幅增加，加上經營效率得到系統性提升所致。



公司預期將於今年8月刊發中期業績。(eh)



