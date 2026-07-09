09/07/2026 08:07

【美國議息】沃什任內首份聯儲局紀要偏鷹，9名委員料年內至少加息一次

《經濟通通訊社9日專訊》美國聯儲局6月議息紀要反映，在新任主席沃什主持下，雖然決策層一致同意將聯邦基金利率維持在3.5厘至3.75厘不變，但對通脹黏性及後續政策路徑仍保持高度警惕，內部鷹派聲音未退場。



從6月會後公布的利率預測來看，19名決策委員中有9人預期今年底前或需加息一次，當中6人更預料至少加息兩次；另外9名委員則預計按兵不動或減息，較3月時整體仍偏向年內減息一次的取向明顯轉鷹，反映聯儲局對物價回落進度仍未感安心。



委員會對未來數月的美國經濟情境進行沙盤推演。大多數委員預計，若通脹持續回落，當局將維持現有目標區間甚至啟動減息。然而，紀要特別提及若能源價格飆升、關稅政策收緊，疊加人工智能熱潮帶動龐大需求並刺激通脹高企，當局便可能需要進一步收緊貨幣政策。(kk)