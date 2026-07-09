09/07/2026 09:18

【外圍經濟】SK海力士美國上市在即，提振韓股熊市反彈4.1%

《經濟通通訊社9日專訊》SK海力士將於周五（10日）在美國納斯達克掛牌，提振韓國股市反彈，KOSPI指數周四（9日）早盤上漲高達4.1%，收窄本周跌幅。



儘管美伊緊張局勢再度升級且油價上漲，SK海力士和三星電子分別上漲9.2%和5.1%，成為指數上漲最大推動力。KOSPI指數周三（8日）收跌，較6月峰值挫23%，跌入熊市。



中信里昂證券韓國分析師Jongmin Shim表示：「鑑於當前AI部署周期仍處於初階，加上未來十年物理AI和人形機器人需求的預期，我們認為半導體需求在可預見的未來，不太可能出現顯著的結構性放緩。」(jf)