09/07/2026 11:28

【特朗普當政】北約峰會轟歐洲盟國，特朗普下令立即暫停與西班牙貿易往來

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普周三（8日）在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會上，公開指西班牙是北約「糟糕的夥伴」，下令立即暫停與西班牙的所有貿易往來。



據報道，特朗普對北約秘書長呂特說：「西班牙甚麼都不肯答應，你們不該替它買單。」呂特試圖緩和緊張氣氛，表示西班牙「去年已邁出一大步」，將防務開支提升至2%，但他補充稱「仍有問題尚待解決」。



特朗普隨後指示美國財政部長貝森特，停止與西班牙的貿易。他補充道：「我不想跟西班牙有任何瓜葛。請切斷一切對西班牙貿易。」



美國官員透露，財政部將協同商務部及美國貿易代表辦公室，向總統提交「未來數日可能列入禁運名單的西班牙產品清單」。西班牙是全球最大橄欖油出口國，同時對美出口汽車零配件、鋼材、化工品及葡萄酒。



*西班牙首相強調是北約可靠盟友*



西班牙首相桑切斯隨後在記者會上表示，他與特朗普會面時未談及軍費開支，重申西班牙是可靠的北約盟友，並宣布將向芬蘭加派西班牙部隊，參與北約「北極哨兵」任務。(jf)