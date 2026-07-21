09/07/2026 16:21

【中東戰火】伊朗戰火第132日，美軍打擊約90個伊朗軍事目標，炸北部鐵路橋樑

《經濟通通訊社9日專訊》周四是伊朗戰火第132日。美軍中央司令部稱，在最新一輪行動中打擊了約90個伊朗軍事目標，包括防空系統、海岸監視設施、導彈和無人機儲存設施，以及伊朗沿海地區軍事後勤基礎設施等。



消息指，美軍使用了巡航導彈襲擊伊朗北部兩座鐵路橋樑，是自美伊4月8日達成臨時停火以來，美軍首次攻擊伊朗民用基礎設施。



雖然美國總統特朗普日前表示，臨時停火已結束，但他在參加北約峰會期間表示，不認為同伊朗會重返全面戰爭，亦不清楚旨在達成永久協議的談判是否會繼續進行。



伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明說，伊朗打擊美軍在科威特和巴林的多處軍事基地以回應美方違背承諾，並警告稱如果美國侵略行徑重演，將擴大回擊範圍至中東地區其他美軍基地。(jf)