09/07/2026 08:43

【開市Ｇｏ】美伊局勢升級，智譜天數智芯齊配股，稀宇獲股東表態長揸

【要聞盤點】



1、受中東地緣政治局勢急劇惡化及聯儲局貨幣政策前景不明朗雙重夾擊，美股三大指數普遍承壓走低。道指收市跌576.76點，或1.09%，報52348.39點；標指跌21.14點，或0.28%，報7482.71點；納指盤中一度跌逾1%，尾市收復失地，最終倒升 51.96點，或0.2%，報25870.65點。



2、在特朗普宣布美伊臨時停火協議已告終後，美軍連續第二日對伊朗發動空襲。特朗普更威脅將封鎖伊朗港口並接管其石油出口樞紐哈爾克島。伊朗官媒隨即反擊，揚言美方若發動襲擊，將封鎖霍爾木茲海峽並加倍還擊。



3、美國5月份消費信貸出現2024年以來首次下滑，整體減少約1.82億美元，主要受循環信貸錄得跌幅所拖累。



4、儘管日本政府的財政支出計劃引發當地債匯市場震盪，但評級機構穆迪認為，日本的信用評級依然穩固，風險非常均衡。



5、國際貨幣基金組織基本維持今年全球經濟增長預測不變，指出人工智能熱潮有望抵消中東地緣局勢帶來的負面衝擊，但全球經濟前景依然面臨下行風險。



6、據悉英國高級國防官員正極力游說有望於本月稍後出任首相的貝安德，促其考慮放寬財政限制，當中包括研究發行戰爭債券的可行性。



7、據報南韓記憶體晶片巨頭SK海力士其ADR認購反應熱烈，已錄得逾7倍超額認購，並將於周四進行定價。



8、市場消息透露，美國銀行近幾周向OpenAI提供了高達5.2億美元的信貸額度，此舉旨在該人工智能巨頭日後進行IPO時，能於承銷團隊中爭取關鍵席位。



9、中國今日將公布6月份通脹數據。市場普遍預計，工業生產者出廠價格將加速上漲，而居民消費價格的漲幅則料會有所放緩。



10、滙豐環球研究發表下半年本港樓市展望報告，直言受惠於需求改善、供應減少及人口淨流入，本港樓市上升周期仍將延續。不過報告指出，本港樓價年初至今已急升一成，已超越原先全年漲7%的預測，並較去年低位反彈16%，因此下半年的升幅或會有所放緩。



【焦點股】



智譜(02513)

- 基石解禁後即擬折讓13%配股，豪吸金近314億元

- 據報正在評估自研AI晶片可能性，以應對GLM系列大模型需求及美國出口限制



天數智芯(09903)

- 基石解禁後即折讓一成半配股，籌資逾70億元



AI概念股：阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、百度(09988)

- 中國政府計劃允許阿里巴巴及DeepSeek等企業有限度購買英偉達H200晶片



MiniMax(00100)

- 解禁前夕，逾八成上市前及基石股東據報表態長期持有

- 據報計劃推出2.7萬億參數規模的新一代大模型



地產股：新世界發展(00017)、恒基地產(00012)、九龍倉置業(01997)

- 美聯儲6月會議紀要顯示決策者對通脹擔憂加劇，少數官員認為上月存在加息理由



內需板塊：蒙牛(02319)、安踏(02020)、百威亞太(01876)

- 中國今日將公布6月CPI通脹數據



汽車板塊：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、理想汽車(02015)

- 6月狹義乘用車零售銷量同比下降23.2%，新能源汽車下降9.4%



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- SK海力士ADR在美發行計劃據報獲逾七倍認購



齊雲山食品(02797)

- 超購1687倍，超購1687倍抽250手穩中，暗盤升逾1倍領跑同日新股，今日首掛



東方科脈(01770)

- 延至今早掛牌超購逾1066倍，周二暗盤升逾4%



珞石機器人(03752)

- 超購近156倍，一手分配率10%，暗盤升不足1%，今日首掛



三環集團(06951)

- 超購逾326倍，一手分配率0.69%，暗盤潛水逾4%，今日首掛



立訊精密(02475)

- 超購僅約2.8倍人人有份，暗盤潛水近5%，今日首掛



鼎泰高科(01377)

- 超購逾353倍，一手分配率3%，暗盤潛水逾9%，今日首掛



普源精電(00537)

- 超購近356倍，一手分配率8%，暗盤潛水逾17%，今日首掛



中金公司(03908)

- 料上半年淨利潤按年增加最多90%



英矽智能(03696)

- 料上半年扭虧賺最多3億元，收入升逾2.7倍



泡泡瑪特(09992)

- 授出逾10萬份獎勵予僱員及服務提供者，市值1579萬元



江西銅業(00358)

- 料中期淨利潤最多85億元人民幣，按年增逾1倍





【油金報價】



紐約期油上漲1.24%，報74.43美元/桶



布蘭特期油下跌0.47%，報78.91美元/桶



黃金現貨上漲0.08%，報4080.90美元/盎司



黃金期貨上漲0.15%，報4088.15美元/盎司