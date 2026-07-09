09/07/2026 15:51

【ＳｐａｃｅＸ】方舟投資伍德賣出阿里巴巴，第三次加倉SpaceX

《經濟通通訊社9日專訊》方舟投資管理公司創辦人伍德近日投入約700萬美元，增持SpaceX的股票。這是自SpaceX上月上市以來，方舟第三次逢低加倉。



在自SpaceX上市首日，方舟是主要買家之一，旗下多隻交易所交易基金合計買進近330萬股，花費約4.43億美元。上月下旬，該股迎來上市後首次大規模拋售行情，方舟又追加3200萬美元增持。



在伍德最近投入700萬美元後，光是其旗艦基金就持有178萬股SpaceX股票，價值近2.66億美元。SpaceX現已成為該基金第七大持股，佔其總持股的4%。



為了騰出資金進行最新投資，伍德賣出約57萬股阿里巴巴的股票。去年，該公司在時隔四年後，透過兩個ETF向阿里巴巴投入了1630萬美元，重新增持持股。(rc)