24,030.18
-169.28
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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09/07/2026 15:05
美元兌人民幣報6.7952，內地6月CPI按年升1%低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.833
|100.991
|-0.158
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.28/32
|162.36/40
|162.59/63
|歐元/美元
|1.1439/43
|1.1429/33
|1.1415/19
|英鎊/美元
|1.3422/26
|1.3403/07
|1.3385/89
|美元/瑞郎
|0.8058/62
|0.8066/70
|0.8082/86
|美元/加元
|1.4159/63
|1.4162/66
|1.4171/75
|澳元/美元
|0.6937/41
|0.6936/40
|0.6926/93
|紐元/美元
|0.5728/32
|0.5724/28
|0.5696/57
|美元/人民幣
|6.7950/54
|6.7971/75
|6.8035/39
|美元/港元
|7.8372/76
|7.8375/79
|7.8391/95
上述報價只供參考用