09/07/2026 10:30

【ＡＩ】淡馬錫計劃將AI投資比例增至15%，其持有Anthropic及OpenAI股份

《經濟通通訊社9日專訊》新加坡主權財富基金淡馬錫(Temasek)周三表示，計劃大幅增加對人工智能(AI)公司的投資，目標在2031年前，將投資比例由目前的6%提升至15%。淡馬錫持有Anthropic和OpenAI的股份。



行政總裁Dilhan Pillay表示，AI快速發展正進入關鍵階段，將帶來大量新機會。集團計劃在5個範疇部署資金，包括能源及數據中心、半導體、雲端服務供應商、基礎模型，以及AI應用和軟件基建。



淡馬錫同時公布，上個財政年度的淨投資組合價值升至5180億新加坡元(約3.14萬億港元)，連續第二年創下歷史新高，以新加坡元計算增長10.5%，以美元計算則增長14.8%。長期來看，淡馬錫的10年年化回報率為7.1%，20年年化回報率為6.8%。



在上一個財年，淡馬錫投資了510億新加坡元，並出售310億新加坡元的資產，淨投資額為200億新加坡元。(bi)