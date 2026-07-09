09/07/2026 11:26

【ＡＩ】據報騰訊向OpenAI挖角，前研究員田永龍加盟，參與VLM研發工作

《經濟通通訊社9日專訊》科技企業再次爆發人工智能(AI)人才爭奪戰。騰訊(00700)繼去年重金挖角AI巨頭OpenAI核心成員姚順雨後，再度向該美國AI龍頭招攬頂尖技術人才。



內媒引述知情人士報道，OpenAI前研究員田永龍(Yonglong Tian)已於近期正式加入騰訊(00700)大語言模型部，後續將主要參與視覺語言模型(VLM)的相關研發工作。



公開資料顯示，田永龍本科畢業於清華大學，碩士階段在香港中文大學多媒體實驗室(MMLab)跟隨深耕視覺基礎算法，其後取得麻省理工學院(MIT)博士學位。在加入騰訊前，他曾先後任職於Google Research、Google DeepMind以及OpenAI，全程參與了OpenAI多模態生成技術的迭代，在計算機視覺、視覺表徵學習(Representation Learning)及生成式模型領域具有顯著的學術與產業影響力。(bi)