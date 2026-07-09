09/07/2026 12:53

【ＡＩ】中銀人壽鄧子平：探討將AI技術深度融入跨境養老及跨境醫療等業務領域

《經濟通通訊社9日專訊》中銀人壽執行總裁鄧子平指出，隨著長壽時代來臨，理想的退休規劃早已超越單純的財務儲備，持續增長的醫療成本和通脹風險將成為大眾晚年生活的核心痛點。對市民對優質退休生活的殷切需求，中銀人壽致力運用「銀行+保險」力量，聯合灣區資源優勢，透過科技賦能和跨行業、跨地域合作，同時探討將AI技術深度融入跨境養老及跨境醫療等業務領域。



*鄧子平:內地加強監管資金外流對業務影響不大*



對於內地加強監管資金外流對保險業務的影響，鄧子平表示，對集團的影響不大，因為集團的跨境業務佔整體營業額的比例不高，料其他專門做跨境業務、且比重較高的保險公司，受到的衝擊和影響會大得多，目前整體業務表現不錯，維持理想的增長表現，業務持續有上升空間。



在政策層面，黃金時代基金會建議政府加強退休人士獲取健康管理資訊的便利性，同時鼓勵社會各界將長者的社交及社區參與需要融入服務設計，將退休準備從「財務安心」提升至「生活豐盛」，讓長壽成為社會共同機遇。



黃金時代基金會呼籲社會各界，推動長壽經濟從「財務安排」進一步延伸至「生活規劃」與「社會連結」，以回應國家及特區政府的政策方向，攜手引領智齡產業的發展趨勢。(bn)