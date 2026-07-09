09/07/2026 19:51

《再戰明天》日本公布PPI，德國公布CPI

《經濟通通訊社9日專訊》日本公布PPI，及德國公布CPI，料為周五（10日）市場焦點。



*歐洲央行副總裁及管委發表講話*



新西蘭假期休市。各國重要經濟活動方面，周五本港時間2:15pm，歐洲央行副總裁武伊契奇及管委史托納拉斯在一場會議上發表講話。3:00pm，歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)會議舉行，歐洲央行總裁拉加德出席。



數據方面，周五7:50am（本港時間．下同），日本公布6月生產者物價指數，月率升幅料由0.9%收窄至0.4%，年率升幅料由6.3%擴大至6.8%。2:00pm，德國公布6月消費者物價指數，月率跌幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料由2.6%收窄至2.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:藍河控股(00498)等。



此外，明日金潯資源(03636)將有基石投資者持股解禁。(wa)