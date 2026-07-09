09/07/2026 10:04

駿利亨德森團隊:複雜環境創造錯價空間，如AI軟件業超賣個股或成機會

《經濟通通訊社9日專訊》駿利亨德森投資歐洲、中東及非洲與亞太區股票主管Lucas Klein及美洲股票主管Marc Pinto發表評論指市場過度集中，團隊較6個月前更審慎，但認為複雜環境反而創造主動發掘錯價機會的空間。



公司指出，AI基建供不應求，如GPU、CPU、記憶體晶片、能源皆現瓶頸，盈利預測上調周期強勁，因此後續更多瓶頸可提供投資切入點。此外，AI軟件業已現「先沽後問」暴跌緩漲，超賣個股或成機會。



*美股升勢擴闊預期受損*



能源價格方面，公司指出，油價雖較高位回落，但通脹壓力料持續至年底，歐洲或亞洲進口國消費及利潤受壓，美國平價消費亦現疲態。貨幣政策方面，英倫或歐洲央行或被迫加息；美國難獲減息順風，小型股融資優勢落空，股市升勢擴闊預期受損。



至於按地區劃分，歐洲改革停滯，但國防開支（「坦克與銀行」）成持久主題，其估值折讓已收窄，投資歐洲仍可透過跨國企業涉足環球盈利。中國則受惠於中央放鬆對私營部門管制，AI、生物科技、電動車創新亮眼，但地產遺留問題靠出口新興市場彌補關稅影響。



公司認為，AI長線生產力提升相對通脹、加息、地緣衝突等周期逆風，兩者均無既定軌跡，波動將持續，須緊盯AI職場衝擊、IPO消化及高端消費韌性。(rh)