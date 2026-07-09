09/07/2026 15:54

OSL集團(00863)歐洲子公司獲奧地利當局發牌，成為相關司法轄區CASP

《經濟通通訊社9日專訊》OSL集團(00863)今日宣布，其歐洲子公司OSL EU已獲得奧地利金融市場管理局(FMA)頒發的MiCAR牌照，正式成為相關司法轄區的「加密資產服務提供商」 (CASP)。



OSL集團稱，憑借該牌照，可依據單一牌照通行機制，將旗下受監管的數字資產服務覆蓋至歐洲經濟區(EEA)全部30個成員國，躋身極少數同時持有香港與歐洲兩地監管牌照的合規平台之列。



在FMA監管下，OSL EU將面向歐洲經濟區的機構及合資格客戶，提供托管與行政管理、現貨交易、出入金及兌換、以及加密資產轉賬等服務。



OSL集團稱，此次歐洲獲牌，讓OSL躋身極少數同時在亞洲與歐盟兩大最嚴監管框架下運營的機構之列。目前，OSL集團已在亞洲、澳大利亞、美國、加拿大及歐洲等關鍵市場建立起全球合規運營體系，在全球範圍內已獲得及正在申請超過50張交易與支付牌照。(rh)