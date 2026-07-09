09/07/2026 16:47

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▷ 歐洲央行、英倫銀行及日本央行或年底前加息一次

▷ 建議投資組合提高黃金、大宗商品及特定貨幣佔比 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》東方匯理資產管理指出，下半年各國經濟、政策制定者及市場將面臨真正的壓力測試，考驗其消化衝擊的能力，因此預計各地增長步伐不一，通脹走勢波動加劇，加上隨著政策風險升溫，加上各國庫房緊絀但開支有增無減，未來息口的波動性料將加劇，預計聯儲局及主要新興市場央行將維持政策利率不變；歐洲央行、英倫銀行及日本央行則預期於年底前再加息一次。公司稱，主張適度調整風險資產配置，而非全面轉向防禦。隨著市場和政策決策日益受地緣政治、通脹與集中度風險主導，構建投資組合應以固定收益、盈利韌性、定價能力、流動性、分散風險配置為依據，同時把握與戰略自主、地緣格局重構、AI在實體經濟應用相關的長期增長機遇。固定收益市場方面，傾向靈活的跨區域債券配置，並適度增加歐洲市場投資，同時看好通脹掛鈎債券，以及財政穩健、派息穩定的投資級別債券發行商。*股票避免過度集中*股票則呼籲廣泛布局，避免過度集中，AI投資機會正從價值鏈延伸至實體經濟，涵蓋能源、基建、設備、軟體、機械人以及各行業實際應用。另預計歐洲將開展新一輪資本開支擴張周期；而投資者持續尋求美元資產以外的配置，歐洲相關投資亦可望從中受惠。日本股市同樣存在多重長期支撐因素。新興市場方面，公司看好新興市場債券，尤其大宗商品出口國，並關注亞洲地區由科技創新帶動的投資機會。我們對中國持中立觀點，並對印度前景保持樂觀。除此之外，投資者宜於投資組合中提高實物資產（如基建及私募債權）、黃金、大宗商品與特定貨幣的佔比。美元兌大多數貨幣或將走弱，尤其是大宗商品相關貨幣，並延續長期貶值的趨勢。(rh)