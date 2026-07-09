09/07/2026 15:51
【定期存款】中銀香港特選客戶12個月港元定存高達3.1厘，南商加至3.05厘
《經濟通通訊社9日專訊》部分本地銀行推新優惠及上調港元定存年息，以搶佔更多港元資金。中銀香港3個月、6個月及12個月分別高達2.8厘、2.9厘以及3.1厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。
*南商3個港元定存期限均加至3.05厘*
南商6個月、9個月及12個月港元定存均加至3.05厘，起存額為100萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶：新舊客戶以新資金透過分行辦理。
集友亦上調6個月港元定存年息至2.85厘，存額為100萬至5000萬元，適用於客戶透過分行/網上銀行以新資金辦理。
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
*南商3個港元定存期限均加至3.05厘*
南商6個月、9個月及12個月港元定存均加至3.05厘，起存額為100萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶：新舊客戶以新資金透過分行辦理。
集友亦上調6個月港元定存年息至2.85厘，存額為100萬至5000萬元，適用於客戶透過分行/網上銀行以新資金辦理。
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php