09/07/2026 11:34
《港元利率》港元拆息輕微反彈，一個月拆息報2.72厘，三個月拆息報2.94厘
《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息輕微反彈，而與樓按相關的一個月拆息報2.71899厘，升2.464基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.93792厘，升0.143基點。
隔夜息報2.65119厘，升0.571基點；一周拆息無升跌，報2.6128厘，兩周則無升跌，報2.61351厘。長息方面，六個月拆息跌0.22基點，報3.17893厘，一年期則升5.595基點，報3.55595厘。
港元匯價今日在7.8375-7.8400之間上落，最新報7.8387。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.65119厘，升0.571基點；一周拆息無升跌，報2.6128厘，兩周則無升跌，報2.61351厘。長息方面，六個月拆息跌0.22基點，報3.17893厘，一年期則升5.595基點，報3.55595厘。
港元匯價今日在7.8375-7.8400之間上落，最新報7.8387。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.65119
|+0.571
|一周
|2.6128
|-
|兩周
|2.61351
|-
|一個月
|2.71899
|+2.464
|兩個月
|2.85
|+1.542
|三個月
|2.93792
|+0.143
|六個月
|3.17893
|-0.22
|一年
|3.55595
|+5.595
資料來源：香港銀行公會