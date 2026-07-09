09/07/2026 13:08

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 沃什領導聯儲局減少前瞻指引，或加劇利率波動

▷ 聯儲局成立工作小組推動職能改革，或增市場波動

▷ 沃什指AI熱潮推動需求增長，未明確通脹影響 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道9日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)美國首席經濟學家Blerina Uruci指， 自沃什出任聯儲局主席以來，最明顯的變化是其溝通方式出現清晰轉變，較少依賴前瞻指引。在其他條件不變下，這或會令利率波動較投資者過去所習慣的水平更高。此外，他在記者會上宣布成立的多個工作小組，預料將推動聯儲局不同職能範疇出現變化，而相關結論一旦落實，亦可能進一步增加市場波動。沃什將領導一個更強調「數據依賴」的委員會，這或有助他更有效掌握聯邦公開市場委員會(FOMC)的政策論述，並就逐次議息會議的決定凝聚共識。*沃什重申限制前瞻指引立場，談及AI熱潮推動需求增長*在歐洲央行辛特拉論壇上，沃什繼續重申其限制前瞻指引的立場。不過，他亦提到，自6月FOMC會議以來，隨著油價及市場衡量通脹預期的指標均有所回落，通脹風險已經下降。他亦談及人工智能熱潮正在推動需求增長，並預期其影響最終將逐步延伸至供應端。雖然他未有明確指出人工智能對通脹的影響，但他提到結構性生產力及潛在增長率提升，這與他去年有關經濟供應端的部分言論一致。與6月FOMC記者會上的取態相比，這些言論略顯偏鴿派。*就業增長步伐有所放緩，惟勞動市場整體仍處平衡狀態*就業報告方面，最新數據較預期疲弱，就業增長放緩，過往月份數據亦被向下修訂。儘管如此，三個月平均新增職位為11.1萬個，仍支持普徠仕認為勞動市場已於去年見底的觀點。值得留意的是，在6月，25至54歲壯年勞動人口的勞動參與率大幅下降。這使失業率在家庭就業人數下跌的情況下仍維持平穩，而跌幅主要由25至34歲年齡組別帶動。由於該數列波幅較大，對其準確性保持審慎。聯儲局關注的仍然是失業率，即失業人數相對於勞動力供應的比例，而失業率近幾季保持穩定，仍是最重要的訊號。整體而言，勞動市場仍處於平衡狀態。雖然就業增長步伐有所放緩，但並未如去年部分市場人士所憂慮般疲弱。尤其是早期基準修訂報告顯示，2025年就業增長走勢可能較初步公布數據更為強勁。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。