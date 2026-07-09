09/07/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升41點子報6.8036，創近三年半新高
《經濟通通訊社9日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8036，較上個交易日升41點子，創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱約60點，上個交易日報6.8077。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8036
|-41.00
|1歐元/人民幣
|7.7696
|+82.00
|100日圓/人民幣
|4.1863
|-74.00
|1港元/人民幣
|0.8679
|-1.50
|1英鎊/人民幣
|9.1098
|+239.00
|1澳元/人民幣
|4.7150
|+8.00
|1紐元/人民幣
|3.8854
|+197.00
|1新加坡/人民幣
|5.2585
|-26.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4171
|+11.00
|1加元/人民幣
|4.7999
|+83.00
|1人民幣/林吉特
|0.5991
|+7.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2815
|+394.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4119
|+146.00
|1人民幣/韓元
|221.2500
|-177.00