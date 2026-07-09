09/07/2026 09:19

【ＡＩ】中國據報擬允許頭部人工智能企業購買少量英偉達H200芯片

《經濟通通訊社9日專訊》據《The Information》報道，中國計劃允許國內頭部人工智能企業購買數量有限的英偉達H200芯片。



報道稱，政府官員已告知阿里巴巴(09988)、字節跳動和DeepSeek等企業，它們將獲准購買部分用於開發人工智能模型的H200芯片。但相關企業須說明所需芯片的數量及用途。



H200芯片已成為中美博弈的焦點之一。儘管美國去年12月已批准英偉達向中國銷售這款芯片，但中國政府一直遲遲未開綠燈。報道稱，H200進口受阻的部分原因在於，中國擔心大量美國AI芯片湧入，將阻礙政府推動本土芯片產業發展的長期目標。中國還擔心，美國製造的芯片進入國內市場可能帶來網絡安全風險。



不過，報道引述兩位知情人士說，AI處理器需求激增，促使北京決定允許企業採購部分H200芯片。與美國同行一樣，中國AI實驗室一直面臨算力不足的問題，難以滿足訓練和運行新模型的需求。



中國政府據報仍在研究允許企業採購的H200芯片具體數量，最終總量可能不足20萬枚。(ry)