09/07/2026 14:50

《行業數據》中汽協：6月汽車出口量首破百萬同比增75%，上半年新能源車產銷均破700萬輛

《經濟通通訊社9日專訊》中國汽車工業協會今日公布的最新數據顯示，6月，汽車出口103.7萬輛，環比增長11.6%，同比增長75.1%，單月出口量首次突破100萬輛。6月，新能源汽車出口52.3萬輛，環比增長17.2%，同比增長1.6倍；傳統燃料汽車出口51.4萬輛環比增長6.4%，同比增長32.7%。



今年1至6月份，內地新能源汽車市場產銷量、出口量均呈現穩定增長態勢。其中，新能源汽車產銷量分別完成743.8萬輛和744.6萬輛，同比分別增長6.7%和7.3%；6月新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的近60%。在出口方面，1至6月份，汽車出口509.6萬輛，同比增長65.3%。其中新能源汽車出口235.5萬輛，同比增長1.2倍。(jq)