09/07/2026 09:41

【聚焦人幣】人民幣中間價創近三年半高，即期開市貶12點子報6.8005

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8036，較上個交易日升41點子，創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱約60點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開12點子，報6.8005，上個交易日即期匯率收盤報6.7993。



隔夜受美伊重新摩擦影響，國際油價上行明顯，美元指數一度升至一周高點，但隨後震盪回落並重新回到101關口下方，市場繼續修正美聯儲後續貨幣政策節奏，美元能否轉弱市場分歧不小。市場人士稱，中東緊張局勢短暫提振避險情緒，人民幣面臨的外部不確定性略有上升，但美元反彈受限，人民幣即期仍有回升空間。(jq)