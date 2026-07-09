09/07/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升58點子，止三連跌報6.7935

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7935，較上個交易日4時30分收盤價升58點子，止三連跌，全日在6.7930至6.8018之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升86點子，報6.7675。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8036，較上個交易日升41點子，創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱約60點。



市場人士表示，美伊緊張局勢再度升溫，國際油價大漲，市場繼續修正美聯儲政策路徑的預期，美元調整空間亦受限；人民幣短線仍呈偏強走勢，但升值力度也在減弱。



一外資行交易員稱，「之前人民幣持續偏強，因為淨結匯規模較大，但近期結匯明顯不如之前，美元難以進一步下行，人民幣轉向貶值的概率在上升。」



另一中資行交易員則認為，中國的出口形勢仍較好，偏結匯狀況還會延續一段時間，人民幣還會保持穩中略升。(jq)