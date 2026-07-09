09/07/2026 15:57

【ＡＩ】中國外交部：願以世界人工智能大會為契機，推動人工智能普惠向善

《經濟通通訊社9日專訊》中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應有關中國與全球南方國家在人工智能方面合作的提問時指出，中國開源模型大幅降低了人工智能使用的門檻與成本，有效助力各方特別是發展中國家在智能浪潮中平等受益。中國將在上海舉辦2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議，中方願意以此次大會為契機，同各方一道共商技術創新，共促成果賦能，共建包容生態，推動人工智能普惠向善，為全球人工智能發展注入新的動力。



上海市政府日前宣布，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海舉行。大會將聚焦AI熱點，圍繞世界模型、開源智能體、AI Coding、Token經濟、OPC等議題，深入探討行業新趨勢，並將首次展出300多款最新AI產品，包括業界最大規模超節點華為Atlas 950真機等。(sl)