09/07/2026 09:36

【聚焦數據】內地6月CPI同比升1%略低預期，PPI漲幅擴至4.1%

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2026年6月份，全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.0%，漲幅較5月回落0.2個百分點，並略遜預期的1.1%。其中，城市上漲1.0%，農村上漲0.8%；食品價格下降1.6%，非食品價格上漲1.5%；消費品價格上漲1.1%，服務價格上漲0.8%。1-6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.0%。



6月份，全國居民消費價格環比下降0.3%，降幅較5月擴大0.2個百分點。其中，城市下降0.4%，農村下降0.3%；食品價格下降0.4%，非食品價格下降0.3%；消費品價格下降0.6%，服務價格持平。



另外，2026年6月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比上漲4.1%，符合預期，漲幅較5月擴大0.2個百分點；環比下降0.3%，5月為上升0.5%。



工業生產者購進價格同比上漲6.4%，環比下降0.2%。上半年，工業生產者出廠價格比上年同期上漲1.5%，工業生產者購進價格上漲2.4%。(sl)