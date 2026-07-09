09/07/2026 08:56

【外圍經濟】受中東戰火、關稅戰等負面影響，IMF削今年全球經濟增長預測至3%

《經濟通通訊社9日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)發布最新報告，將今年全球經濟增長預測下調至3%，主要受中東戰局、貿易碎片化及人工智能市場預期可能修正的風險拖累。



全球經濟目前仍能抵禦中東戰爭帶來的衝擊，主要受惠於科技產業強勁的需求動能，成功抵消能源供應下跌的影響。IMF預料，明年全球經濟增長將回升至3.4%，但仍低於2024及2025年平均3.5%的水平。



受霍爾木茲海峽封鎖等因素影響，全球石油供應顯著受挫，目前能源價格較2月戰前大幅飆升25%。因此，IMF將今年整體通脹預測較4月份大幅上調3.3個百分點至4.7%，並假設海峽於7月中旬重開，通脹率有望於明年回落至3.9%。(rc)