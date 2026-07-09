09/07/2026 09:04

【ＡＩ】SK海力士美國IPO據悉獲得逾七倍超額認購，將於日內定價

《經濟通通訊社9日專訊》SK海力士即將於周五（10日）在納斯達克掛牌，據悉其美國IPO獲得逾七倍的超額認購，公司計劃於周四（9日）定價。



知情人士指，此次發行1.779億份美國預託證券(ADR)吸引全球多頭基金、專注科技領域的基金、主權財富基金以及專注亞洲市場的全球投資者的認購。



根據SK海力士此前向美國證券交易委員會提交的文件，每份ADR代表十分之一股普通股。彭博計算，基於該公司韓國上市股票周三（8日）收盤價為每股207.6萬韓元（1380美元），此次美國IPO融資規模約為245億美元。



相關磋商仍在進行中，美國上市方案細節可能調整。SK海力士發言人拒絕置評。(rc)