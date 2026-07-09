09/07/2026 09:33

【外圍經濟】美國10年期國債實際孳息率升至一年高位，經濟與油價走高引發升息預期

《經濟通通訊社9日專訊》美國10年期通脹保值債券孳息率周三（8日）升至約2.3厘，為2025年4月以來最高水平。



實際孳息率的上升增強美元的吸引力，同時提高持有黃金和加密貨幣等非生息資產的機會成本，從而對這些資產構成壓力。



這一走勢反映出投資者相信，在人工智能投資熱潮推動下，富有韌性的美國經濟將使聯儲局官員相信，央行可以在不影響增長的情況下收緊貨幣政策。投資者周三上調對聯儲局將在10月前加息的押注，因為美伊衝突再度升級推高油價，並引發通脹擔憂。



道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：「實際利率走高受到穩健的增長預期，以及市場擔憂聯儲局在中東衝突升級的情況下需要進一步收緊政策的共同推動。」(rc)