09/07/2026 10:21

【ＡＩ】貝恩資本高位賣出快閃記憶體晶片廠商鎧俠，八年前投資獲創紀錄回報

《經濟通通訊社9日專訊》貝恩資本已賣出其所持快閃記憶體晶片製造商鎧俠的全部股份，結束這項改變日本科技和投資格局的交易。



貝恩的管理合夥人David Gross受訪時表示：「我們不再持有任何鎧俠股份。這對所有相關利益方來說都非常成功。」得益於全球人工智能投資熱潮，鎧俠股價自其上市以來上漲超過4000%，使得這家晶片製造商成為日本市值最高的公司之一，貝恩也獲得創紀錄的回報。



在貝恩資本清倉前，其截至6月中旬的持股比例已從去年12月的約44%降至約14%。2018年，一個由貝恩資本牽頭、成員還有SK海力士的財團斥資180億美元左右，買下這項從東芝剝離出來的業務。(rc)