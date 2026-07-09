09/07/2026 11:05

【ＡＩ】三星、SK海力士及相關槓桿ETF，已佔韓股成交額逾七成

《經濟通通訊社9日專訊》SK海力士赴美上市之際，該公司和三星電子對韓國股市的槓桿作用再度引發關注。由於散戶瘋狂追捧槓桿ETF，在4.3萬億美元的韓國股市中，三星電子、SK海力士及相關產品的成交額佔比已超過70%。



追蹤三星電子和SK海力士的兩隻槓桿ETF，5月底上市以來波動顯著加劇。這種情形引發外間對監管機構的批評，甚至有在野黨議員呼籲讓這兩隻股票退市。



三星和SK海力士今年雙雙一度飆升逾兩倍，作為晶片股看漲押注放大器的ETF，大受散戶歡迎。然而，對大規模AI投資的疑慮，使得這些晶片股對供應鏈的風吹草動非常敏感，並引發了相關槓桿ETF的更大幅度波動。



中信里昂證券韓國匯編的數據顯示，在這兩隻槓桿ETF上市的前一天，即5月26日，三星和海力士的成交額佔整個韓國股市的31%。而加上兩隻ETF的成交額，這一比例在6月下旬達到84%，周二（7日）仍高達73%，凸顯市場集中度加劇。



富達國際投資組合經理Ian Samson表示，散戶參與和新槓桿產品所帶來的波動，只會進一步放大由韓國半導體行業面臨的，重大基本面不確定性所引發的波動。(rc)