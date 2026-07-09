09/07/2026 13:33

【外圍經濟】日本全東信啟動破產程序，隱蔽債務可能已超600億日圓

《經濟通通訊社9日專訊》日本信用卡結算代理公司全東信於周一（6日）正式進入破產程序，導致該國各地餐飲店舖接連遭遇走數及無法刷卡等困境。



日本東京商工調查公司於發布消息稱，全東信為掩蓋業績惡化，涉嫌至少從20年前就開始持續粉飾會計報告，並可能已陷入超過600億日圓（約28.96億港元）的資不抵債境地。



該調查機構披露，造假手段主要包括虛增銀行存款餘額（約170億日圓）及虛構債權（約154億日圓）等。此外還存在瞞報拖欠加盟店的墊資結算款約217億日圓的情況。儘管賬面顯示2026年3月期的淨資產約為24.8億日圓，但經修正後，公司實際可能已資不抵債約605億日圓。



另一方面，根據破產申請書，全東信的債權人遍布日本全國，涵蓋地方銀行及信用合作社等逾60家機構。其中，近畿產業信用合作社（大阪市）以219億日圓的債權額居首，東京之星銀行（東京）與東和銀行（前橋市）緊隨其後，均為80億日圓。(rc)