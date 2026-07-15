09/07/2026 08:21

【企業盈喜】江西銅業(00358)料中期淨利潤最多85億人幣，按年增逾1倍

《經濟通通訊社9日專訊》江西銅業(00358)(滬:600362)公布，按中國會計準則，預期截至6月30日止中期歸屬於母公司所有者的淨利潤75.5億至85億元（人民幣．下同），按年增加80.86%至1.04倍。



該集團指，預期歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤76.3億至85.8億元，增加75.43%至97.27%。



該集團指，業績預增主因期內整體經營業績較大幅度提升，包括精細化運營管理，深挖內部降本增效潛力，通過工藝技改、能源降耗等舉措拓寬盈利空間，關鍵技術經濟指標持續改善；加上核心產品市場價格按年走高，該集團搶抓產品價格上漲機遇，調整原料及產品結構，帶動整體經營效益較大幅度提升。(wh)