24,175.12
+144.94
(+0.60%)
3,996.16
-40.43
(-1.002%)
4,780.79
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(1.876%)
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10/07/2026 17:05
歐元兌美元報1.1431，德國6月CPI按年升2.3%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.836
|100.904
|-0.068
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.67/71
|161.66/70
|162.36/40
|歐元/美元
|1.1429/33
|1.1435/39
|1.1429/33
|英鎊/美元
|1.3409/13
|1.3419/23
|1.3406/41
|美元/瑞郎
|0.8062/66
|0.8052/56
|0.8067/71
|美元/加元
|1.4167/71
|1.4163/67
|1.4168/72
|澳元/美元
|0.6941/45
|0.6943/47
|0.6939/43
|紐元/美元
|0.5765/69
|0.5767/71
|0.5753/57
|美元/人民幣
|6.7791/95
|6.7797/01
|6.7929/33
|美元/港元
|7.8389/93
|7.8398/02
|7.8358/62
*上述報價只供參考用