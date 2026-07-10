10/07/2026 07:58

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股9日收漲，納指升1.3%，費半漲3.1%

▷ 紐約期油跌2.2%報71.85美元，布蘭特期油跌2.4%

▷ 現貨金價升1.1%報4123美元，美匯指數微跌0.1% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社10日專訊》儘管美伊衝突再度升級，投資者暫時淡化地緣政治風險，轉而逢低買入近期回調的科技股，美國股市周四（9日）上漲，費城半導體指數上漲3.1%。道指收市升139.02點，或0.27%，報52487.41點；標指升60.93點，或0.81%，報7543.64點；納指升336.24點，或1.3%，報26206.89點。納指在晶片板塊全面爆發的推動下領漲大市，反映投資者對科技股的盈利前景及人工智能需求保持高度樂觀。美光科技(US.MU)升4.5%，AMD(US.AMD)升5.7%。其他大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)升2.6%，特斯拉(US.TSLA)升3.2%，Meta(US.META)升4.7%，蘋果(US.AAPL)升0.9%，微軟(US.MSFT)升0.3%，谷歌(US.GOOG)跌0.7%，亞馬遜(US.AMZN)升1.4%。市場消化對能源供應鏈斷裂的恐慌，原油期貨價格急挫。國際油價顯著受壓，紐約期油跌2.2%，報每桶71.85美元，布蘭特期油跌2.4%，報每桶76.07美元。*現貨金單日升1.1%*國際金價回升。現貨金價單日錄得1.1%的升幅，報每盎司4123美元，而紐約期金亦同步攀升1.2%，報每盎司4134美元。美匯指數整體維持在高位震盪，主要維持在100.8至101.04的區間內波動，日內微跌0.1%。美元兌日圓持續在162水平高位震盪，日內跌0.1%，報162.37。歐元兌美元逆勢微揚，主要交投於1.1411至1.1449區間附近，日內錄得約0.1%的升幅。(jf)