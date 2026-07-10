10/07/2026 08:32

【開市Ｇｏ】霍峽航運復停滯，晶片股多重利好再呈強勢，稀宇解禁吸金160億

【要聞盤點】



1、美股周四（9日）表現向好，三大指數在科技板塊帶動及地緣政治局勢緩和的雙重利好下全線高收。道指收市升139.02點，或0.27%，報52487.41點；標指升60.93點，或0.81%，報7543.64點；納指升336.24點，或1.3%，報26206.89點。



2、中東局勢再度繃緊，霍爾木茲海峽航運幾近停滯。在美國總統特朗普威脅封鎖伊朗港口後，德黑蘭當局據報於24小時內緊急運走約1100萬桶原油。同時，由於旗下一艘液化天然氣運輸船在霍爾木茲海峽遇襲，卡塔爾能源據悉已暫停迅速恢復全球最大液化天然氣設施產能的計劃。有美國官員透露，美伊雙方目前仍就核武問題進行技術性談判。



3、紐約聯儲銀行行長表示，正密切注視人工智能相關需求對通脹帶來的潛在影響，警告若相關需求持續高企，或會迫使聯儲局再度加息。另一邊廂，美國經濟分析局計劃於9月公布個人消費支出物價指數的年度更新，有經濟學家預期，更新結果或令聯儲局年內維持利率不變的理據略佔上風。



4、南韓記憶體晶片巨頭SK海力士周五（10日）將於美國納斯達克市場開始進行發行前交易，並於下周一轉為常規掛牌。公司已將美國預託證券發行價定為每份149美元，集資規模高達265億美元。



5、Meta行政總裁朱克伯格否認AI算力出現過剩，強調發展雲端業務具備龐大商業潛力。他亦透露為旗下一系列人工智能工具制定了「激進」的價格策略，其應用程式介面定價僅為OpenAI及Anthropic旗下頂級模型的約25%。另外，特斯拉行政總裁馬斯克最新評價稱，Anthropic目前在人工智能領域中處於領跑者地位。



6、晶片大廠美光科技宣布上調在美的投資計劃至2500億美元，全力押注AI記憶體晶片的需求增長。



7、美國政府決定暫時不對商用飛機、噴氣發動機及相關零部件加徵關稅。總統特朗普已指示相關部門與各大貿易夥伴展開談判，以重新調整上述產品的進口機制。



8、中國國務院正式印發「十五五」碳達峰行動方案，提出要大力推動新型儲能規模化發展，並鼓勵及推動工廠、數據中心進一步提高可再生能源的使用比例。



9、據報包括前中國駐美大使崔天凱在內的多位中方前任及現任官員，近期與美國專家進行了會談，以共同研判白宮最新對華政策的真實意圖。



10、香港大學發表最新高頻宏觀經濟預測指出，受到存貨累積步伐放慢拖累，估計第二季本港經濟按年增長將回落至4.2%，但強調本港整體的經濟基調仍然穩固。



【焦點股】



兆易創新(03986)

- 料中期淨利潤69億人幣升近11倍，收入增1.8倍



MiniMax(00100)

- 擬折讓近一成配股兼同步發行可轉債，吸金逾160億元



晶片股：中芯(00981)、華虹(01347)

- 隔晚美股晶片板塊大漲

- 晶片巨頭SK海力士ADR美國上市

- Meta執行長朱克伯格否認算力過剩，稱發展雲業務具商業潛力

- 美光科技上調美國投資計劃至2500億美元



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 美伊交火持續，霍爾木茲海峽航運幾近停滯



紫金礦業(02899)

- 料中期淨利潤391億人幣增68%，礦金增產15%



大族數控(03200)

- 料中期賺最多10億人幣升2.8倍，營業收入增逾1倍



大唐發電(00991)

- 擬發最多27億新A股籌80億人幣，控股股東擬16億人幣認購



TCL電子(01070)

- 預計上半年經調整淨利潤按年升40%至56%



先聲藥業(02096)

- 1類創新藥先必新被納入基本藥物目錄，治療急性缺血性腦卒中



晶合集成(02249)

- 超購343倍抽200手穩中，上限定價暗盤仍升12%，今日掛牌



濱化股份(06745)

- 超購逾226倍抽200手穩中，近上限定價惟暗盤潛水逾21%，今日掛牌



【油金報價】



紐約期油下跌0.37%，報71.81美元/桶



布蘭特期油上升0.04%，報76.09美元/桶



黃金現貨下跌0.02%，報4122.79美元/盎司



黃金期貨下跌0.25%，報4130.45美元/盎司