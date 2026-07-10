10/07/2026 15:51

【ＳｐａｃｅＸ】馬斯克：SpaceX價值將有望超過地球上所有其他資產總和

《經濟通通訊社10日專訊》SpaceX CEO馬斯克表示，如果公司能夠達成自身發展目標，其價值可望超過地球上所有其他資產的總和。



當地時間周四（9日），一名用戶在社交平台X上談及Anthropic向SpaceX支付總計450億美元的交易。他表示：「當後人回望這筆價值75億至400億美元的Anthropic與SpaceX AI交易時，是否會將其視為人工智能時代最大的非受迫性失誤。」



他認為這一交易可能阻礙Anthropic的IPO，因為用戶可能會將大部分代幣轉移到SpaceX。馬斯克回覆該用戶，表示：「你似乎不明白，如果我們實現目標，SpaceX的價值將超過地球上的其他所有資產總和。」



周四，SpaceX公布了AI1衛星的渲染圖，該衛星屬於Starmind衛星星座的一部分，這是一套專門用於AI算力運算的衛星集群。



值得注意的是，馬斯克一直堅定支持在軌人AI算力方案，他近期表示，這是突破地面AI算力瓶頸的唯一途徑。(rc)