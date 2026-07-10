10/07/2026 19:37

《再戰明天》英倫銀行官員發表演講，兆易創新基石投資者持股解禁

《經濟通通訊社10日專訊》英倫銀行官員發表演講，及兆易創新基石投資者持股解禁，料為下周一（13日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間下周一晚11:00pm，英倫銀行官員Ruth Smith在英國金融協會發表演講。



在本港，下周一（13日）公布業績的公司有:利華控股集團(01346)等。



下周四（16日）公布業績的公司有:大眾金融控股(00626)等。



下周五（17日）公布業績的公司有:中國置業投資(00736)等。



此外，下周日豪威集團(00501)將有基石投資者持股解禁，下周一紅星冷鏈(01641)、兆易創新(03986)、BBSB INTL(08610)等將有基石投資者持股解禁。(wa)